В Адыгее до конца 2021 года намерены отремонтировать хирургический корпус Красногвардейской больницы

Адыгея

Распечатать

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 24 мая проинспектировал социальные учреждения республики

В ходе рабочей поездки 24 мая глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил Красновардейскую районную больницу. Её хирургический корпус площадью 1 тыс. кв. метров построили в 1931 году, а капитальный ремонт проводили в 1998 году.

В 2020 году больнице выделили 42 млн рублей на капитальный ремонт в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Работы должны завершиться в декабре 2021 года.

Читайте также:

«Мы должны получить на выходе качественно реконструированный, с современным оборудованием лечебный корпус. Вместе с тем важно постоянное совершенствование системы оказания медицинской помощи. Эффективность и доступность медицины должны быть в постоянном приоритете», — отметил Кумпилов.

Кроме того, глава республики посетил центр помощи семье и детям «Доверие». Он ежегодно принимает больше 700 пациентов. В учреждении есть отделение реабилитации детей с особенностями здоровья и стационар, в котором могут остаться родители. В 2020 году Центр выиграл гранд на 5 млн рублей. На эти деньги соцучтредние запустило программу по реабилитации детей на дому.

Ранее Юга.ру писали, что треть жителей Адыгеи получили социальную поддержку в рамках развития здравоохранения и демографии. Так в республике реализуют поручения президента в области социального развития.

Здравоохранение Мурат Кумпилов Социальные программы Строительство

Новости

В Адыгее до конца 2021 года намерены отремонтировать хирургический корпус Красногвардейской больницы
Парней из Дагестана начали травить после выступления в балетных пачках на школьном празднике
Про ФК «Краснодар» сняли документальный фильм. Когда он выйдет и где посмотреть?
В Краснодаре нашли мужчину, который преследовал 10-летнюю девочку в подъезде
Более 27 тыс. жителей Адыгеи сделали прививку от коронавируса
На берегу Азовского моря нашли мёртвого дельфина

Лента новостей

Что цветет на Кубани в мае-июне?
19 мая, 07:40
Что цветет на Кубани в мае-июне?
Цветочный шазам Краснодарского края, часть вторая
Носить пластик
Вчера, 15:45
Носить пластик
В «Пятёрочке» появились аксессуары из переработанного PET
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
21 мая, 13:42 Партнерский
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
Кейс паназиатского стритфуда Tori Ramen

Реклама на портале