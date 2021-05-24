В Адыгее до конца 2021 года намерены отремонтировать хирургический корпус Красногвардейской больницы

В 2020 году больнице выделили 42 млн рублей на капитальный ремонт в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Работы должны завершиться в декабре 2021 года.

В ходе рабочей поездки 24 мая глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил Красновардейскую районную больницу. Её хирургический корпус площадью 1 тыс. кв. метров построили в 1931 году, а капитальный ремонт проводили в 1998 году.

«Мы должны получить на выходе качественно реконструированный, с современным оборудованием лечебный корпус. Вместе с тем важно постоянное совершенствование системы оказания медицинской помощи. Эффективность и доступность медицины должны быть в постоянном приоритете», — отметил Кумпилов.

Кроме того, глава республики посетил центр помощи семье и детям «Доверие». Он ежегодно принимает больше 700 пациентов. В учреждении есть отделение реабилитации детей с особенностями здоровья и стационар, в котором могут остаться родители. В 2020 году Центр выиграл гранд на 5 млн рублей. На эти деньги соцучтредние запустило программу по реабилитации детей на дому.

Ранее Юга.ру писали, что треть жителей Адыгеи получили социальную поддержку в рамках развития здравоохранения и демографии. Так в республике реализуют поручения президента в области социального развития.