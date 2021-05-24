Более 27 тыс. жителей Адыгеи сделали прививку от коронавируса

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 24 мая провел совещание с министрами, на котором обсудил выборы, вакцинацию и развитие региона

На совещании рассказали о реализации нацпроектов и индивидуальной программы развития в Адыгее, состоянии бюджета и социально-экономическом развитии региона. По информации минфина Адыгеи, в настоящее время республиканский бюджет исполнен на 107,6%, консолидированный бюджет — на 113%. Во всем видам налогов, кроме транспортного и штрафов, эксперты зафиксировали рост.

«Сегодня мы снижаем инфраструктурные ограничения, создаём условия для предпринимательской деятельности, привлекаем инвестиции. Работаем над нашими точками роста — созданием индустриального парка и туристского кластера. Все это должно приносить результат. При этом развитие региона должно пропорционально отражаться и на доходной части бюджета», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил усилить работу по развитию перспективных направлений в каждой отрасли и больше помогать бизнесу. Также на совещании обсудили борьбу с коронавирусом. По данным минздрава, прививку от ковида сделали более 27 тыс. жителей Адыгеи. Лидеры прививочной кампании — Майкоп и Красногвардейский район. Недостатка в вакцине нет, уверили в ведомстве.

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Кроме того, чиновники поговорили о подготовке к выборам в Госдуму РФ и Госсовет-Хасэ РА. Глава регионального исполкома «Единой России» Рамазан Афашагов сообщил о начале предварительного голосования в электронном формате.