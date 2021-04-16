В Адыгее на выборах в Госдуму хотят обеспечить независимое наблюдение

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 16 апреля обсудил предстоящие выборы с членом совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом

В мероприятии также приняли участие председатель Госсовета-Хасэ Адыгеи Владимир Нарожный, председатель ЦИК Адыгеи Нурбий Самогов и республиканские чиновники. Они обсудили состояние и совершенствования правозащитной деятельности в Адыгее, соблюдения законности в ходе избирательных процессов, организацию на территории республики предстоящих выборов в Госдуму и Госсовет-Хасэ.

На встрече глава Адыгеи отметил, что выборы в республике проходят на хорошем организационном уровне и при высокой явке избирателей. Подготовка к предстоящим в этом году выборам уже началась.

«Мы знаем, что в республике сильная команда, ответственно относятся к выборам. Но подготовка нужна. Ожидается, что выборная кампания пройдет в условиях высокой конкуренции. Борьба за власть обострилась. Мы это видим даже по муниципальным выборам в стране», — отметил Александр Брод.

По его словам, чтобы повысить уровень легитимности выборов, нужно обеспечить независимое наблюдение. Правозащитник предложил создать в Адыгее, как и в других регионах страны, пул независимых экспертов, которые смогут публично выступать, комментируя все стадии избирательной кампании.

«Выборы — это всегда значимый этап в развитии политической системы демократического общества. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с разными институтами гражданского общества. Необходимо объединить усилия, чтобы обеспечить прозрачность и демократичность предстоящих выборов, а также добиться слаженной работы всех звеньев избирательной системы в республике», — заявил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил Центризбиркому Адыгеи уделить внимание всем рекомендациям совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, чтобы подойти к выборам с высоким уровнем организации.