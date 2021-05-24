На Кубани похититель газа получил два года лишения свободы

Он похитил газ у компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» на сумму почти в 50 тыс. рублей. За преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная из газопровода), суд приговорил гражданина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и выплате материального ущерба поставщику газа в полном размере.

«Самовольное подключение к газопроводу — это серьезное преступление, которое может повредить здоровью и жизни граждан. Поэтому декриминализация пользования газом — один из приоритетов нашей компании», — сказал начальник управления реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Заур Гукетлов.

Всего в Краснодарском крае с начала 2021 года газовики выявили более 35 нарушений потребления и учета газа. По нарушениям сотрудники компании направили заявления в правоохранительные органы, в результате возбуждено 32 производства.