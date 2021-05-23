В парке «Краснодар» уберут цветочную картину «Побеждающее красное»

В парке «Краснодар» 24 мая начнут убирать масштабную цветочную композицию

Напомним, о новой цветочной зоне в парке стало известно 1 апреля. Спустя несколько дней выяснилось, что виолы в клумбе высадили так, чтобы воспроизвести картину Александра Родченко «Побеждающее красное».

Накануне парк «Краснодар» сообщил, что в понедельник 24 мая цветочную картину начнут убирать. Администрация парка пригласила на выходных всех желающих полюбоваться клумбой.

«Друзья, если вы ещё не видели картину «Побеждающее красное», воссозданную моими садоводами, то поторопитесь!», — говорится в инстаграме парка.