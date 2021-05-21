В Анапе планируют отремонтировать спортивные площадки

Краснодарский край

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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко 21 мая провели приём граждан в Анапе

К парламентариям обратились пять жителей Анапы. Их интересовала установка светофора на улице Утришской в селе Сукко, газификация поселка Уташ, строительство тротуара на улице Мира в селе Витязево и Домов культуры в сёлах Сукко и Супсех. Также анапчане рассказали, что необходимо отремонтировать многофункциональные спортивные площадки в городе.

Власти Анапы пояснили, что для ремонта спортивных площадок подготовлена проектно-сметная документация.  Депутаты ЗСК подчеркнули, что реконструировать объекты получится благодаря участию муниципалитета в краевых и федеральных программах.

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«Проблема ремонта действующих многофункциональных спортивных площадок актуальна для всего края. Таких объектов в каждом муниципалитете построено очень много. И их необходимо ремонтировать, содержать в рабочем состоянии. Со своей стороны мы подумаем, как органы государственной власти могут посодействовать в решении этого вопроса. Возможно даже через соответствующую государственную программу», — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

После приёма граждан депутаты посетили стройплощадку будущего Дворца бракосочетаний. Он находится недалеко от Ореховой рощи. Там обустроят два зала для церемоний, гардероб, фотозону, вестибюль и зону ожидания.

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Кроме того, депутаты ЗСК оценили подготовку инфраструктуры Анапы к курортному сезону. Юрий Бурлачко и Иван Демченко отметили изменения на набережной и ознакомились с планами дальнейшей реконструкции.

Напомним, в марте власти Анапы показали концепцию новой деревянной набережной. Так, на разных отрезках набережной можно будет отдохнуть, заняться спортом, стать участником тематических мероприятий или сделать фото на фоне арт-объекта. 

Анапа Благоустройство Курорты и туризм отдых Черное море Юрий Бурлачко

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