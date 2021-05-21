В Анапе планируют отремонтировать спортивные площадки

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко 21 мая провели приём граждан в Анапе

К парламентариям обратились пять жителей Анапы. Их интересовала установка светофора на улице Утришской в селе Сукко, газификация поселка Уташ, строительство тротуара на улице Мира в селе Витязево и Домов культуры в сёлах Сукко и Супсех. Также анапчане рассказали, что необходимо отремонтировать многофункциональные спортивные площадки в городе. Власти Анапы пояснили, что для ремонта спортивных площадок подготовлена проектно-сметная документация. Депутаты ЗСК подчеркнули, что реконструировать объекты получится благодаря участию муниципалитета в краевых и федеральных программах.

«Проблема ремонта действующих многофункциональных спортивных площадок актуальна для всего края. Таких объектов в каждом муниципалитете построено очень много. И их необходимо ремонтировать, содержать в рабочем состоянии. Со своей стороны мы подумаем, как органы государственной власти могут посодействовать в решении этого вопроса. Возможно даже через соответствующую государственную программу», — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. После приёма граждан депутаты посетили стройплощадку будущего Дворца бракосочетаний. Он находится недалеко от Ореховой рощи. Там обустроят два зала для церемоний, гардероб, фотозону, вестибюль и зону ожидания.