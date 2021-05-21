В Сочи ожидается жара до 37 °С и сильный ветер

Краснодарский край

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МЧС Кубани опубликовало экстренное предупреждение по сильной жаре в Сочи 21 мая

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, днем и вечером в Сочи ожидается сильная жара.

В некоторых районах воздух прогреется до 36-37 °С. Есть вероятность возникновения ЧС и увеличения числа пожаров.

Также в пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что на курорте до конца дня ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.

Спасатели попросили жителей и гостей курорта не разводить костры в лесах, не бросать окурки в сухую траву и не выбрасывать стеклянный мусор.

В случае ЧС и при необходимости следует звонить по телефонам 101 или 8 (861) 268-64-40.

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В Сочи ожидается жара до 37 °С и сильный ветер
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