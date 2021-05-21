«Газпром межрегионгаз Краснодар» ограничил газоснабжение должникам

Партнерский Краснодарский край

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«Газпром межрегионгаз Краснодар» сообщил об ограничениях поставки газа теплоснабжающим организациям (ТСО) Краснодарского края из-за большой просроченной задолженности

Дебиторская задолженность за газ ТСО в крае превышает 3 млрд рублей. Крупнейшие должники находятся в Гулькевичском, Тимашевском, Апшеронском и Тихорецком районах и в городах Краснодар, Новороссийск, Анапа и Горячий Ключ. Газовики отметили значительный прирост задолженности ТСО, неисполнение ими гарантийных обязательств по погашению долгов и отсутствие расчетов за текущие поставки газа.

Для взимания долгов компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» вынуждена идти на жесткие правовые меры. За последние 12 месяцев компания подала в суды края 247 исков юрлицам на сумму более 1,7 млрд рублей.

Если предприятие продолжает нарушать условия договора поставки газа, поставщик ограничивает газоснабжение по правилами ограничения подачи и отбора газа, утвержденными правительством РФ. Газовики уведомляют должников заблаговременно.

Анапа Апшеронский район Газ Газпром Горячий Ключ Гулькевичский район Долги Краснодар Новороссийск Тимашевский район Тихорецкий район

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