В мае на Черноморском побережье Краснодарского края нашли тела 133 дельфинов

Краснодарский край

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5 июня в сочинском центре спасения дельфинов «Дельфа» порталу Юга.ру рассказали о росте числа смертей дельфинов в Черном море

В центре отметили, что в мае на черноморском побережье Краснодарского края зафиксировали смерть 133 дельфинов — это в два раза больше, чем в мае 2019 года. Среди них — дельфины, выбросившиеся на берег, тела, которые нашли в море, и млекопитающие, которых заметили, но не смогли спасти. При этом из 133 павших дельфинов 94 нашли в районе от Геленджика до Керченского моста.

В «Дельфе» отметили, что диагностировать причину смертей большинства из них почти невозможно, поскольку тела находились на финальной стадии разложения.

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Также, за пять первых дней июня на побережье зафиксировали гибель еще 18 дельфинов. Двух из них находили живыми очевидцы. Об одном из этих случаев писали Юга.ру накануне. 2 июня в центр поступил звонок о белобочке, которая выплыла к подводным охотникам в Сочи. Мужчины поддерживали ослабленного зверя на поверхности воды до приезда ветеринаров. Дельфин был сильно истощен, на его теле нашли глубокие язвы и раны. Несмотря на введенные препараты от боли и интоксикации, через несколько часов белобочка умерла.

Спустя день очевидцы нашли дельфина в критическом состоянии в районе поселка Мысхако, Новороссийск. На место выехали волонтеры центра и ветеринар, однако белобочка скончалась до их приезда. Млекопитающее тоже было истощено и имело небольшие поражения на теле.

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У обоих дельфинов взяли анализ крови и отобрали пробы биологического материала. Животные умерли от инфекционных заболеваний, сообщили порталу Юга.ру в «Дельфе».

Всего с начала 2020 года умер 281 дельфин.

«Уже третий год мы ведеем статистику по выбросам черноморских дельфинов в Краснодарском крае и с каждым годом число погибших растет», — отметили эксперты центра на своей странице во «Вконтакте».

Если вы увидели мертвого дельфина либо дельфина, попавшего в беду, сообщите об этом по телефону горячей линии центра «Дельфа»8 (938) 888-15-95.

Волонтеры Геленджик Животные Новороссийск Сочи Черное море Экология

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