В мае на Черноморском побережье Краснодарского края нашли тела 133 дельфинов

5 июня в сочинском центре спасения дельфинов «Дельфа» порталу Юга.ру рассказали о росте числа смертей дельфинов в Черном море

В центре отметили, что в мае на черноморском побережье Краснодарского края зафиксировали смерть 133 дельфинов — это в два раза больше, чем в мае 2019 года. Среди них — дельфины, выбросившиеся на берег, тела, которые нашли в море, и млекопитающие, которых заметили, но не смогли спасти. При этом из 133 павших дельфинов 94 нашли в районе от Геленджика до Керченского моста. В «Дельфе» отметили, что диагностировать причину смертей большинства из них почти невозможно, поскольку тела находились на финальной стадии разложения.

Также, за пять первых дней июня на побережье зафиксировали гибель еще 18 дельфинов. Двух из них находили живыми очевидцы. Об одном из этих случаев писали Юга.ру накануне. 2 июня в центр поступил звонок о белобочке, которая выплыла к подводным охотникам в Сочи. Мужчины поддерживали ослабленного зверя на поверхности воды до приезда ветеринаров. Дельфин был сильно истощен, на его теле нашли глубокие язвы и раны. Несмотря на введенные препараты от боли и интоксикации, через несколько часов белобочка умерла. Спустя день очевидцы нашли дельфина в критическом состоянии в районе поселка Мысхако, Новороссийск. На место выехали волонтеры центра и ветеринар, однако белобочка скончалась до их приезда. Млекопитающее тоже было истощено и имело небольшие поражения на теле.