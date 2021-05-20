В Краснодар снова вернется теплая погода
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 20 мая
Утром в Краснодаре 17 °С и легкий ветер с порывами до 5,6 м/с. Днем в кубанской столице будет солнечно, воздух прогреется до 25 °С, сообщает сервис «Яндекс. Погода».
По данным краснодарского гидрометцентра, в крае сегодня ожидается переменная облачность, днем без осадков. Ветер до 7-12 м/с, местами 15-17 м/с. Температурура воздуха днем 21-26 °С .
На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Будет дуть южный ветер с порывами 6-11 м/с, местами до 14 м/с. Днем столбики термометров покажут 22-27 °С .
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