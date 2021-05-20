Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 20 мая

В кинотеатрах можно посмотреть очередную часть американской франшизы «Форсаж» (12+) — уже девятую по счету. Главный герой Доминик Торетто ведет спокойную жизнь женой и сыном. Но ему снова придется собрать свою команду, чтобы не дать очередному преступнику воплотить в жизнь план по захвату мира. Все осложняется тем, что бороться Доминику придется со своим братом Джейкобом.

Японское аниме «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» (16+) рассказывает о подростке Тандзиро, которому вместе с друзьями предстоит сразиться с могущественным демоном.

Действие мексиканской драмы «Новый порядок» (18+) начинается на роскошной свадьбе представителей высшего класса. Однако торжество прерывается из-за бунтов в стране.

Американский мультфильм «Спирит Непокорный» (6+) рассказывает историю девочки Лаки Прескотт, которую тетя после очередной шалости отправляет жить к отцу. Героиня знакомится с диким мустангом и отправляется с ним в опасное приключение.

Фильм-концерт Lindemann: Live in Moscow (18+) снят 15 марта 2020 года, когда вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн и шведский мультиинструменталист Петер Тэгтгрен провели в Москве два шоу их нового проекта LINDEMANN.