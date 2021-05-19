Краснодарский цирк даст первое представление с начала пандемии

Краснодарский государственный цирк в конце мая откроет свои двери для зрителей и представит новую программу

Сезон начнется с программы «Мы начинаем! Лето. Солнце. Цирк». В представлении примут участие артисты разных жанров Московского цирка на Цветном бульваре имени Юрия Никулина.

Зрителей ждут выступления жонглеров и акробатов, воздушных гимнастов. Также трюки и номера под руководством дрессировщиков будут исполнять обезьяны, собаки, ослы, попугаи.

Ближайшие представления пройдут 29 и 30 мая в 12:00 и 16:00 по улице Рашпилевской, 147. Билеты в продаже.