Краснодарский цирк даст первое представление с начала пандемии

Краснодарский край

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Краснодарский государственный цирк в конце мая откроет свои двери для зрителей и представит новую программу

Сезон начнется с программы «Мы начинаем! Лето. Солнце. Цирк». В представлении примут участие артисты разных жанров Московского цирка на Цветном бульваре имени Юрия Никулина.

Зрителей ждут выступления жонглеров и акробатов, воздушных гимнастов. Также трюки и номера под руководством дрессировщиков будут исполнять обезьяны, собаки, ослы, попугаи.

Ближайшие представления пройдут 29 и 30 мая в 12:00 и 16:00 по улице Рашпилевской, 147. Билеты в продаже.

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