На Кубани стартовала акция «Начни курортный сезон с Уралсибом!»

В Краснодарском крае банк Уралсиб предлагает бесплатное обслуживание для новых клиентов

Ее участниками могут стать ИП, юридические и физлица, занимающиеся частной практикой по закону РФ. Акция продлится до 31 июля 2021 года.

Во время акции новые клиенты банка, открывшие свой первый расчетный счет в Уралсибе, получают 3 месяца бесплатного обслуживания в пакетах «Бизнес-старт», «Кассовый» и «Платежный», открытых на 12 месяцев (скидка 25%), 6 месяцев (50%) или 3 месяца (100%).

Также по акции новые клиенты получают 6 месяцев обслуживания по льготным тарифам на торговый эквайринг с момента открытия расчетного счета.

Подробнее о продуктах и услугах для малого бизнеса можно узнать на сайте банка и по телефону 8 (800) 700-77-16.