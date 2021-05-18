Мэр Новороссийска запретил повышать стоимость проезда в общественном транспорте

Краснодарский край

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Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 17 мая заявил, что цена за проезд в общественном транспорте повышаться не будет

Ранее в Новороссийске компания-перевозчик  СРО «АСПП» объявил о поднятии стоимости билета в общественном транспорте. С 1 июня цены на проезд должны были вырасти с 28 руюлей до 32-35 рублей. Новая стоимость зависила от маршрута и времени суток. До 21:00 цена билета была одна, а после 21:00 становилась на несколько рублей дороже.

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Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 17 мая заявил, что запретил повышать стоимость проезда в общественном транспорте, о решении он написал в своем инстаграме. Его заместитель Александр Яменсков добавил, что к повышению тарифа можно будет вернуться после улучшения качества услуг пассажирских перевозок.

Стоимость проезда в общественном транспорте Новороссийска останется прежней — 28 рублей.

Как писали Юга.ру, в начале мая цены на проезд в общественном транспорте запретили поднимать в Горячем Ключе. А в Краснодаре стоимость проезда подняли сначала в маршрутках, а затем в трамваях и троллейбусах. Сейчас цена на проезд в краевой столице — 30 рублей.

Игорь Дяченко Новороссийск Общественный транспорт

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Мэр Новороссийска запретил повышать стоимость проезда в общественном транспорте
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