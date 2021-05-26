AliRadar рассказал о тенденциях в онлайн-торговле после пандемии

Представители сервиса AliRadar оценили изменения в интернет-покупках после 2020 года

AliRadar — сервис для покупателей AliExpress, который помогает им сравнивать товары и оценивать надежность продавцов. В компании убеждены, что офлайн-торговля проиграла из-за смены поколений. Двадцатилетние уже давно покупают в интернете и рассказывают об удобстве таких покупок старшим. Купить в интернете — это значит сэкономить время и деньги. Поэтому многие сорокалетние пользователи, попробовав онлайн-шопинг один раз, становятся постоянными клиентами интернет-магазинов. При этом сотрудники AliRadar считают, что «полный упадок офлайн-торговли наступит не скоро, так как атмосферу реального магазина или рынка не переоценить». Однако с каждым годом процент покупок в торговых центрах будет снижаться.

Платформа AliRadar создавалась для простых покупателей. На ней размещено более миллиона товаров от сотен тысяч производителей. Каталог позволяет: проверить надежность продавца;

сравнить цены у конкурентов;

получить действующую скидку или чек-купон;

посмотреть отзывы, фото товара;

найти альтернативный продукт на более выгодных условиях.

Максимально простая навигация позволяет быстро ориентироваться в каталоге. Это привлекает в AliRadar тех людей, кто только начинает осваивать онлайн-шопинг. В пресс-службе AliRadar также отметили, что пандемия напомнила людям о необходимости больше заботиться о здоровье. И хотя карантины и ограничения от правительства не заставили меньше покупать, но они сместили акцент к онлайн-торговле. «В 2020 году десятки направлений бизнеса терпели крах, тем временем покупки в интернете стабильно росли. Например, продажи строительных материалов, бытовой химии и продуктов выросли от 3 до 7%. Хотя еще в 2019 году считалось, что стройматериалы продаются через интернет хуже всего», — рассказали аналитики AliRadar.