AliRadar рассказал о тенденциях в онлайн-торговле после пандемии

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Представители сервиса AliRadar оценили изменения в интернет-покупках после 2020 года

AliRadar — сервис для покупателей AliExpress, который помогает им сравнивать товары и оценивать надежность продавцов. В компании убеждены, что офлайн-торговля проиграла из-за смены поколений. Двадцатилетние уже давно покупают в интернете и рассказывают об удобстве таких покупок старшим. Купить в интернете — это значит сэкономить время и деньги. Поэтому многие сорокалетние пользователи, попробовав онлайн-шопинг один раз, становятся постоянными клиентами интернет-магазинов.

При этом сотрудники AliRadar считают, что «полный упадок офлайн-торговли наступит не скоро, так как атмосферу реального магазина или рынка не переоценить». Однако с каждым годом процент покупок в торговых центрах будет снижаться.

Два века торговли:

Платформа AliRadar создавалась для простых покупателей. На ней размещено более миллиона товаров от сотен тысяч производителей. Каталог позволяет:

  • проверить надежность продавца;
  • сравнить цены у конкурентов;
  • получить действующую скидку или чек-купон;
  • посмотреть отзывы, фото товара;
  • найти альтернативный продукт на более выгодных условиях.

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Максимально простая навигация позволяет быстро ориентироваться в каталоге. Это привлекает в AliRadar тех людей, кто только начинает осваивать онлайн-шопинг.

В пресс-службе AliRadar также отметили, что пандемия напомнила людям о необходимости больше заботиться о здоровье. И хотя карантины и ограничения от правительства не заставили меньше покупать, но они сместили акцент к онлайн-торговле.

«В 2020 году десятки направлений бизнеса терпели крах, тем временем покупки в интернете стабильно росли. Например, продажи строительных материалов, бытовой химии и продуктов выросли от 3 до 7%. Хотя еще в 2019 году считалось, что стройматериалы продаются через интернет хуже всего», — рассказали аналитики AliRadar.

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Онлайн-покупка с доставкой на дом — это и удобно, и безопасно, так как курьерские службы тщательно следят за здоровьем сотрудников, дают им средства защиты, а транспорт регулярно дезинфицируется.

В AliRadar уверены, что онлайн-покупки наиболее подходят для бытовых товаров, одежды, электроники и бытовой техники: они продаются единицами, менее требовательны к условиям и срокам хранения, имеют регулярные скидки, а магазины активно сотрудничают со службами доставки.

Поэтому специалисты AliRadar считают, что продавцам остается переходить на онлайн-торговлю и предлагать клиентам качественные товары, постоянные скидки и эксклюзивные услуги по доставке.

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