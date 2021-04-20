Как пандемия изменила корпоративные продажи в «Ситилинке»

Чтобы лидировать на рынке, компании постоянно повышают комфорт покупателя. Поиск лучших решений приводит к новым трендам. О последних тенденциях ведения бизнеса в новых реалиях и современных инструментах продаж порталу Юга.ру рассказал Сергей Морозов, руководитель отдела корпоративных продаж компании «Ситилинк» в Краснодаре. «Люди оценили преимущества доставки» В 2020 году исследовательское агентство Data Insight выпустило прогноз динамики рынка РФ: аналитики оценили оборот электронной коммерции в 5,6 трлн рублей к 2024 году. По данным Ассоциации электронной торговли (АКИТ), российский рынок интернет-торговли в январе-феврале 2021 года увеличился по сравнению с тем же периодом 2020 года на 44% и достиг 431,3 млрд рублей. Всплеск онлайн-торговли произошел из-за карантина. Покупательское поведение сильно изменилось: люди оценили преимущества доставки, онлайн-магазинов и удаленки. В связи с этим многим компаниям нужно было оперативно менять планы закупок.

«Задача № 1 — максимально все упростить» «Ситилинк» оказался готов к работе на карантине, так как процессы были адаптированы к дистанционному формату задолго до пандемии. Нам оставалось лишь увеличить производительность. Весной 2020-го резко выросли продажи ноутбуков, стационарных компьютеров и веб-камер, но прямые поставки от производителей и запасы на складах позволили без проблем удовлетворять спрос, в том числе в единовременных поставках нужного количества товара. Мы поставили себе задачу № 1 — максимально все упростить для комфортного взаимодействия покупателя и компании. Клиенты могут самостоятельно оформить свой заказ через «Личный кабинет» на сайте или по телефону. В случае возникновения вопросов персональный менеджер быстро ответит удобным для клиента способом, в том числе и в телеграме.

Поскольку у многих предприятий сейчас сложности с финансами, постоянным клиентам мы предлагаем гибкий прайс и отсрочку платежа в индивидуальном порядке. Кроме того, для повышения скорости выполнения заказа мы внедрили b2b-платежи от «Яндекс.Касс» и Сбербанка. Для экономии ресурсов и работы по гибкому графику клиенты компании могут онлайн, в пару кликов, отправлять и получать юридически значимые документы через электронный документооборот. Любой успешный человек знает, что время — дорогой ресурс. Именно поэтому «Ситилинк» старается максимально экономить время своих партнеров: на нашем сайте есть возможность отфильтровать продукцию, сравнить товары по характеристикам и в любое время суток получить счет на оплату. «Больше чем просто магазин: ассортимент и выгоды» У предпринимателей свои взгляды на выбор техники, но намерение купить товар только из-за бренда заметно снижается. Все чаще выбирают не между производителями, а под меняющиеся потребности самого бизнеса и бюджет компании. Важным преимуществом становится и возможность приобрести максимум товаров у одного партнера. Поэтому мы постоянно расширяем ассортимент — добавляем системы безопасности, канцелярию и мебель, торговое оборудование, сантехнику, электрику, широчайший выбор электроинструментов — и это лишь часть новинок. Специалисты компании помогут сориентироваться в каталоге и составить заказ под любые пожелания.