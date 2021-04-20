Как пандемия изменила корпоративные продажи в «Ситилинке»

Партнерский Вся Россия

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Чтобы лидировать на рынке, компании постоянно повышают комфорт покупателя. Поиск лучших решений приводит к новым трендам.

О последних тенденциях ведения бизнеса в новых реалиях и современных инструментах продаж порталу Юга.ру рассказал Сергей Морозов, руководитель отдела корпоративных продаж компании «Ситилинк» в Краснодаре.

«Люди оценили преимущества доставки»

В 2020 году исследовательское агентство Data Insight выпустило прогноз динамики рынка РФ: аналитики оценили оборот электронной коммерции в 5,6 трлн рублей к 2024 году. По данным Ассоциации электронной торговли (АКИТ), российский рынок интернет-торговли в январе-феврале 2021 года увеличился по сравнению с тем же периодом 2020 года на 44% и достиг 431,3 млрд рублей.

Всплеск онлайн-торговли произошел из-за карантина. Покупательское поведение сильно изменилось: люди оценили преимущества доставки, онлайн-магазинов и удаленки. В связи с этим многим компаниям нужно было оперативно менять планы закупок.

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«Задача № 1 — максимально все упростить»

«Ситилинк» оказался готов к работе на карантине, так как процессы были адаптированы к дистанционному формату задолго до пандемии. Нам оставалось лишь увеличить производительность.

Весной 2020-го резко выросли продажи ноутбуков, стационарных компьютеров и веб-камер, но прямые поставки от производителей и запасы на складах позволили без проблем удовлетворять спрос, в том числе в единовременных поставках нужного количества товара.

Мы поставили себе задачу № 1 — максимально все упростить для комфортного взаимодействия покупателя и компании. Клиенты могут самостоятельно оформить свой заказ через «Личный кабинет» на сайте или по телефону. В случае возникновения вопросов персональный менеджер быстро ответит удобным для клиента способом, в том числе и в телеграме.

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Поскольку у многих предприятий сейчас сложности с финансами, постоянным клиентам мы предлагаем гибкий прайс и отсрочку платежа в индивидуальном порядке. Кроме того, для повышения скорости выполнения заказа мы внедрили b2b-платежи от «Яндекс.Касс» и Сбербанка. Для экономии ресурсов и работы по гибкому графику клиенты компании могут онлайн, в пару кликов, отправлять и получать юридически значимые документы через электронный документооборот.

Любой успешный человек знает, что время — дорогой ресурс. Именно поэтому «Ситилинк» старается максимально экономить время своих партнеров: на нашем сайте есть возможность отфильтровать продукцию, сравнить товары по характеристикам и в любое время суток получить счет на оплату.

«Больше чем просто магазин: ассортимент и выгоды»

У предпринимателей свои взгляды на выбор техники, но намерение купить товар только из-за бренда заметно снижается. Все чаще выбирают не между производителями, а под меняющиеся потребности самого бизнеса и бюджет компании. Важным преимуществом становится и возможность приобрести максимум товаров у одного партнера.

Поэтому мы постоянно расширяем ассортимент — добавляем системы безопасности, канцелярию и мебель, торговое оборудование, сантехнику, электрику, широчайший выбор электроинструментов — и это лишь часть новинок. Специалисты компании помогут сориентироваться в каталоге и составить заказ под любые пожелания.

Ситуация в экономике непростая для всех, и, что будет дальше, наверняка никто не знает. Но мы стараемся сохранить прежние цены и проводить акции для своих покупателей. Например, «Клуб Ситилинк» предлагает компаниям и их сотрудникам особые привилегии, включая бесплатную доставку, скидки и акции. Оформление Клубной карты «Ситилинк» позволит копить бонусный кешбэк. Кроме того:

Магазины «Ситилинк» в Краснодаре:

  • ул. Уральская, 102/1;
  • ул. Монтажников, 1/3;
  • ул. 40 лет Победы, 178;
  • ул. Кореновская, 10.

Дополнительную информацию можно получить по почте или телефону 8(988)359‑16‑14.

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