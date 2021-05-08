«Аэрофлот» запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик

По средам вылет из Санкт-Петербурга намечен на 11:05 с прибытием на курорт в 14:00 и отправлением обратно в 15:00. По пятницам и воскресеньям вылет из Санкт-Петербурга будет выполняться в 11:25, борт будет приземляться в Геленджике в 14:20, а вылетать обратно в Пулково в 15:20.

«Второй год подряд «Аэрофлот» увеличивает свое присутствие в Геленджике. В прошлом году в период летнего расписания перевозчик выполнял 4 ежедневных рейса в Шереметьево, обслужив на направлении более 100 тыс. пассажиров. В этом году авиакомпания не только сохранила свою полетную программу, но и впервые добавила в расписание рейсы в Петербург. Перелеты в Северную столицу на втором месте по популярности у пассажиров аэропорта, за прошлый год авиакомпании обслужили порядка 53 тыс. человек», — рассказал гендиректор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.



С 29 апреля ежедневные рейсы Санкт-Петербург — Геленджик запустила авиакомпания «Россия», а с 1 мая в расписании появились рейсы Smartavia. Суммарно перевозчики предлагают 10 рейсов в неделю на направлении.



Как сообщали Юга.ру, в конце апреля Геленджик начал принимать рейсы из Новосибирска.