В Адыгее собираются открыть центр военно-патриотического воспитания молодежи
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 14 мая провел совещание, посвященное созданию молодежных центров военно-патриотического воспитания
Первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» открылся в России в 2019 году. На сайте центра говорится, что в «Авангарде» молодежь учат развивать командный дух, чувство ответственности за себя, родных и близких, знакомят с передовыми технологиями оборонной промышленности и улучшают физподготовку.
На совещании 14 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что сейчас в стране работают 27 круглогодичных лагерей «Авангард». Он отметил, что первые наборы детей военно-патриотические центры показали высокую востребованность по всей стране, а получить начальные знания в области военно-прикладных дисциплин хотят и юноши, и девушки.
Шойгу заявил, что по поручению президента РФ Владимира Путина военно-патриотические центры создадут во всех городах с населением больше 100 тыс. человек.
Тем временем в Адыгее разработали дорожную карту военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», который построят в юго-восточной части Майкопа. Там же собираются разместить круглогодичный центр «Авангард», сообщили 14 мая в пресс-службе главы Адыгеи.
В 2021 году лагерь «Авангард» временно будет дислоцироваться на базе Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа Адыгейского госуниверситета. В августе там проведут две тематические смены по пять дней, в которых примут участие 106 человек.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что республика находится на 14-м месте в стране по доле юнармейцев от общего количества школьников — она составляет 7,1% или 3,8 тыс. человек.