В Адыгее собираются открыть центр военно-патриотического воспитания молодежи

Первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» открылся в России в 2019 году. На сайте центра говорится, что в «Авангарде» молодежь учат развивать командный дух, чувство ответственности за себя, родных и близких, знакомят с передовыми технологиями оборонной промышленности и улучшают физподготовку.

На совещании 14 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что сейчас в стране работают 27 круглогодичных лагерей «Авангард». Он отметил, что первые наборы детей военно-патриотические центры показали высокую востребованность по всей стране, а получить начальные знания в области военно-прикладных дисциплин хотят и юноши, и девушки.

Шойгу заявил, что по поручению президента РФ Владимира Путина военно-патриотические центры создадут во всех городах с населением больше 100 тыс. человек.