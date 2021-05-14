В Кореновске горит новый детский сад

Краснодарский край

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14 мая в Кореновске загорелось неэксплуатируемое здание детского сада

Фото и видео пожара опубликовали в соцсетях местные жители. На кадрах видно черные клубы дыма над зданием. Как отметил один из очевидцев, детский сад на улице Медведева был новым.

Диспетчеру МЧС информация о возгорании поступила в 13:49. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 300 кв. метров. Сейчас спасатели пытаются потушить пожар.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что здание не эксплуатируется. Находился ли кто-то внутри, пока неизвестно.

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В Кореновске горит новый детский сад
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