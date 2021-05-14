Краснодарцев пригласили посмотреть в телескоп на звезды в парке Галицкого

В День астрономии создатель астрономического клуба «Вега» Андрей Коршиков пригласил всех желающих понаблюдать за небесными телами в телескоп.

Краснодарцы попробуют увидеть Луну, Меркурий, Венеру и Марс, а также пролёт Международной космической станции.

Встреча пройдет в парке «Краснодар» в районе шалфейных полей с 19:30 до 21:30. Записаться на бесплатное мероприятие можно, оставив комментарий под постом Коршикова в инстаграме.

Стоит отметить, что подобные встречи в парке «Краснодар» Коршиков проводит с осени прошлого года, зимой он создал клуб любителей астрономии «Вега».