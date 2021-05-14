Краснодарцев пригласили посмотреть в телескоп на звезды в парке Галицкого

Краснодарский край

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Вечером 15 мая в парке «Краснодар» пройдет бесплатная встреча любителей астрономии

В День астрономии создатель астрономического клуба «Вега» Андрей Коршиков пригласил всех желающих понаблюдать за небесными телами в телескоп.

Краснодарцы попробуют увидеть Луну, Меркурий, Венеру и Марс, а также пролёт Международной космической станции.

Встреча пройдет в парке «Краснодар» в районе шалфейных полей с 19:30 до 21:30. Записаться на бесплатное мероприятие можно, оставив комментарий под постом Коршикова в инстаграме.

Стоит отметить, что подобные встречи в парке «Краснодар» Коршиков проводит с осени прошлого года, зимой он создал клуб любителей астрономии «Вега».

Напомним, в ночь с 21 на 22 апреля Земля прошла сквозь шлейф пыли, который образовался от кометы Тэтчер. Из-за сильного тумана и облачности кубанцам было сложно его разглядеть. Зато метеорный поток можно было увидеть в ночном небе Краснодарского края с 3 по 14 мая.

Дети Космос Краснодар парк «Краснодар»

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