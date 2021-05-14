В Краснодаре впервые пройдет инклюзивный детский праздник

Краснодарский край

Распечатать

В Чистяковской роще Краснодара 21 мая состоится детский инклюзивный праздник «Город Дружбы», который планируют сделать ежегодным

Мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00. Гостей ждут мастер-классы и выступления от инклюзивных творческих коллективов краевой столицы, игры с аниматорами, фокусы и шоу мыльных пузырей.

Кроме того, там организуют зоны отдыха, спорта и мастер-классов. Также в этот день проведут благотворительную ярмарку-продажу поделок детей с особенностями здоровья.

Главные цели праздника — привлечение внимания людей к вопросу инклюзии, развития толерантности в обществе и инклюзивного туризма в Краснодаре, сообщили 13 мая в пресс-службе мэрии Краснодара.

Читайте также:

Праздник организуют благотворительные организации «Дети-лучики» и региональная благотворительная организация «Добрый-Юг» при поддержке мэрии Краснодара. Напомним, в 2019 году в городе они провели инклюзивный фестиваль «неПросто искусство».

Дети-инвалиды Краснодар КЦ «Типография» Праздники

Новости

В Краснодаре впервые пройдет инклюзивный детский праздник
В Краснодарском крае спасли лайку, которая 3 дня провела в колодце
В Краснодаре будет 31 °С
Власти Краснодара будут судиться с владельцем квартиры, который увеличил балкон на историческом здании
В Анапе собираются отправлять дроны со спасательными кругами на помощь тонущим
Анапчанин получил 11 лет колонии строгого режима за то, что дал 2 млн рублей на убийство криминального авторитета

Лента новостей

Как закаляется сталь, или Будни металлургического завода в Абинске
12 мая, 14:20 Партнерский
Как закаляется сталь, или Будни металлургического завода в Абинске
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
7 мая, 11:18
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
Вспоминают участники войны
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края

Реклама на портале