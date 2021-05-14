В Краснодаре впервые пройдет инклюзивный детский праздник

Мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00. Гостей ждут мастер-классы и выступления от инклюзивных творческих коллективов краевой столицы, игры с аниматорами, фокусы и шоу мыльных пузырей.

Кроме того, там организуют зоны отдыха, спорта и мастер-классов. Также в этот день проведут благотворительную ярмарку-продажу поделок детей с особенностями здоровья.

Главные цели праздника — привлечение внимания людей к вопросу инклюзии, развития толерантности в обществе и инклюзивного туризма в Краснодаре, сообщили 13 мая в пресс-службе мэрии Краснодара.