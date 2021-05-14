В Краснодаре впервые пройдет инклюзивный детский праздник
В Чистяковской роще Краснодара 21 мая состоится детский инклюзивный праздник «Город Дружбы», который планируют сделать ежегодным
Мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00. Гостей ждут мастер-классы и выступления от инклюзивных творческих коллективов краевой столицы, игры с аниматорами, фокусы и шоу мыльных пузырей.
Кроме того, там организуют зоны отдыха, спорта и мастер-классов. Также в этот день проведут благотворительную ярмарку-продажу поделок детей с особенностями здоровья.
Главные цели праздника — привлечение внимания людей к вопросу инклюзии, развития толерантности в обществе и инклюзивного туризма в Краснодаре, сообщили 13 мая в пресс-службе мэрии Краснодара.
Праздник организуют благотворительные организации «Дети-лучики» и региональная благотворительная организация «Добрый-Юг» при поддержке мэрии Краснодара. Напомним, в 2019 году в городе они провели инклюзивный фестиваль «неПросто искусство».