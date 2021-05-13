После гибели туристки в Сочи возбудили дело против организатора сплавов по реке

СК Кубани 13 мая рассказал об уголовном деле, которое возбудили после смерти женщины во время сплава по сочинской реке Мзымте

Установлено, что 7 мая в Сочи индивидуальный предприниматель организовал для группы туристов сплав по Мзымте и отправился вместе с отдыхающими по реке. Во время сплава лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, в результате туристы выпали за борт.

Из-за высокого уровня воды и интенсивного потока 24-летнюю туристку унесло течением. Девушка погибла, двое ее знакомых получили травмы. По данным «Комсомольской правды», погибшая — студентка из Китая, которая училась в Мосвке. Вместе с двумя подругами она приехала на отдых в Сочи на майские каникулы.

Следователи возбудили уголовное дело против индивидуального предпринимателя, который организовывал сплавы, сообщили 13 мая в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Похожий случай произошел 8 мая в Адыгее на реке Белой. Там туристов унесло течением в районе Хаджохской теснины. Спустя два дня спасатели обнаружили тело одного из пропавших.