На Кубани женщина утонула в бассейне на базе отдыха

В Отрадненском районе 17 февраля следователи начали проверку после гибели женщины в бассейне

По предварительным данным, в станице Отрадной 39-летняя женщина с сожителем поехала на базу отдыха. Вечером 16 февраля она ушла искупаться в бассейн. После 23:00 другие отдыхающие нашли ее в воде без сознания, вызвали скорую помощь и попытались реанимировать.

Прибывшие медики констатировали смерть женщины. Следователи во время осмотра места происшествия установили, что на территории базы установлены знаки, запрещающие находиться в бассейне после 22:00. Кроме того, возле воды изъяли бутылку с алкоголем и стакан.

Новокубанский межрайонный следственный отдел СКР по краю организовал доследственную проверку по факту смерти женщины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в конце января в Горячем Ключе провалилась под лед группа людей, один 47-летний мужчина погиб.