МегаФон объявил постоянную скидку на связь пенсионерам
Во всех регионах РФ любой тариф линейки #БезПереплат от МегаФона можно подключить со скидкой 20% по пенсионному удостоверению
Условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.
«Около 60% абонентов пенсионного возраста в МегаФоне — владельцы смартфонов, активно использующие мобильный интернет. Самые популярные ресурсы у них — WhatsApp, «Одноклассники» и YouTube. Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления — с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи — звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
В декабре возможность общаться со скидкой получили абоненты из Москвы, предложение оказалось востребованным и сейчас запущено во всех регионах. Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты МегаФона — как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию.
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Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Независимо от выбранного тарифа, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца. Если абонент не израсходовал часть минут и гигабайтов из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.
Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Это займет не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.