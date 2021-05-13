МегаФон объявил постоянную скидку на связь пенсионерам

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Во всех регионах РФ любой тариф линейки #БезПереплат от МегаФона можно подключить со скидкой 20% по пенсионному удостоверению

Условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.

«Около 60% абонентов пенсионного возраста в МегаФоне — владельцы смартфонов, активно использующие мобильный интернет. Самые популярные ресурсы у них — WhatsApp, «Одноклассники» и YouTube. Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления — с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи — звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В декабре возможность общаться со скидкой получили абоненты из Москвы, предложение оказалось востребованным и сейчас запущено во всех регионах. Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты МегаФона — как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию.

Читайте также:

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Независимо от выбранного тарифа, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца. Если абонент не израсходовал часть минут и гигабайтов из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Это займет не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.

Акции Интернет МегаФон Мобильная связь Пенсионеры

Новости

В Краснодаре хотели заменить светящиеся круги на улице Красной и даже провели конкурс. Какой проект победил и что с ним сейчас?
В Краснодаре таксист протаранил ворота школы и повредил 4 машины
Власти Кубани отрицают, что поручили учителям проверять соцсети школьников после трагедии в Казани
Первышов сообщил, что инвестор собрался достроить заброшенный ТЦ в центре Краснодара
В Краснодаре нашли гранату при сносе гаражей на улице Димитрова
Ремонт улицы Карасунской в центре Краснодара продлили еще на месяц

Лента новостей

Как закаляется сталь, или Будни металлургического завода в Абинске
Вчера, 14:20 Партнерский
Как закаляется сталь, или Будни металлургического завода в Абинске
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
7 мая, 11:18
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
Вспоминают участники войны
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края

Реклама на портале