МегаФон объявил постоянную скидку на связь пенсионерам

Во всех регионах РФ любой тариф линейки #БезПереплат от МегаФона можно подключить со скидкой 20% по пенсионному удостоверению

Условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.

«Около 60% абонентов пенсионного возраста в МегаФоне — владельцы смартфонов, активно использующие мобильный интернет. Самые популярные ресурсы у них — WhatsApp, «Одноклассники» и YouTube. Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления — с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи — звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В декабре возможность общаться со скидкой получили абоненты из Москвы, предложение оказалось востребованным и сейчас запущено во всех регионах. Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты МегаФона — как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию.