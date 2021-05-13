Умерла российская фемактивистка и секс-просветительница Татьяна Никонова

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12 мая из-за болезни умерла фемактивистка, блогер и журналистка Татьяна Никонова

Татьяна Никонова умерла в 43 года из-за болезни, сообщили друзья и коллеги женщины в её соцсетях.

«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее. Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани», — говорится в записи на ее телеграм-канале.

Новость о смерти Татьяны Никоновой подтвердила изданию Wonderzine ее ассистентка. «Домашний очаг» пишет, что она скончалась от геморрагической лихорадки.

На портале Юга.ру публиковали интервью с Никоновой в 2018 году. Она рассказала о мнимомом и реальном продвижении секспросвета в школы и семьи и как, по ее мнению, следует бороться с сексуальными преступлениями в современной России.

У Татьяны Никоновой было более 30 тыс. подписчиков в телеграме и более 250 тыс. подписчиков в инстаграме. Свой блог о сексе, феминизме и гендере она вела с 2012 года. В 2000-х годах создала сайт о знаменитостях Spletnik.ru. Она была внештатным автором некоторых российских СМИ.

смерть Феминизм

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