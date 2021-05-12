На Кубани собирают деньги на лечение годовалого мальчика с косолапостью

Благотворительный фонд «Русфонд» 12 мая открыл сбор средств для Андрея Кузина из Кореновского района, которому нужна операция на лечение косолапости

Жительница поселка Новоберезанского Кореновского района Зинаида Кузина еще во время беременности узнала о том, что у ее ребенка деформация стоп — врожденная двусторонняя косолапость. «Я испугалась, но врачи успокоили, рассказали про лечение по методу Понсети — это самый эффективный способ избавиться от болезни. Сынок прошел курс гипсований в краснодарской клинике по месту жительства, перенес небольшую операцию, после которой ему надели специальную ортопедическую обувь — брейсы, — рассказала мама мальчика. — Мы выполняли все рекомендации врача. И ножки Андрюши выпрямились, но ненадолго: в конце прошлого года наш ортопед диагностировал рецидив, стопы опять деформировались. Сын пытается ходить, стоять с опорой, но из-за болей испытывает дискомфорт, часто дергает ножками, много времени проводит у меня на руках».

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По словам врачей, рецидив произошел на фоне роста ребенка, которому сейчас один год. Мальчику необходимо снова пройти курс гипсований, а затем сделать операцию. Семье рекомендовали обратиться в платную клинику в Ярославле, где успешно исправляют такие дефекты. «Планируется проведение лечения по методу Понсети: курс этапных гипсований и оперативное лечение — ахиллотомия с двух сторон. Завершающим этапом лечения будет ношение сложной ортопедической обуви, брейсов, до пяти лет», — объяснил травматолог-ортопед ярославской «Клиники Константа» Илья Громов. Лечение обойдется в 176 тыс. 960 рублей. У родителей Андрея нет таких денег, поэтому они обратились за помощью в благотворительный фонд.