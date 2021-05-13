Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 13 мая

В кинотеатрах можно посмотреть семейную комедию «Кролик Питер 2» (6+) — продолжение приключений непоседливого ушастого зверя и его друзей. Главному герою становится скучно в деревне, и он отправляется в большой город. Члены его семьи следуют за кроликом, чтобы вернуть домой.

На экраны выходит хоррор «Пила: Спираль» (18+). Зик Бэнкс всю жизнь находится в тени своего отца — прославленного детектива. Однажды ему выпадает шанс расследовать серию жестокий убийств, которые очень напоминают преступления прошлых лет.

Триллер «Те, кто желает мне смерти» (18+) совместного производства Канады и США рассказывает историю спасательницы парашютного отряда Ханны, которая во время патрулирования леса встречает напуганного 12-летнего мальчика.

В прокат вышла отечественная комедийная мелодрама «Иваново счастье» (16+). Главному герою предстоит преодолеть 9 тыс. км, чтобы вернуться домой. По пути следования он встречает самых разнообразных людей.

Шведский мультфильм «Медвежонок Бамси и Дочь Волшебницы» (6+) — вторая часть трилогии. Главный герой обладает необычной способностью: стоит ему съесть волшебный мед, как он обретает силу совершать подвиги. Мышь Крезу собирается разрешить плотину, а медвежонок постарается ей помешать.

Музыкальный драматический фильм The Box (16+) рассказывает историю начинающего певца Джихуна, который может петь только с коробкой на голове. Главную роль исполнил солист популярной корейской группы EXO Пак Чхан-ёль.