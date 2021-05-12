Банк Уралсиб повысил ставки по линейке рублевых вкладов

Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях в среднем на 0,3–0,7 процентных пункта

Повышение ставки зависит от вида вклада, срочности и других параметров. У наиболее востребованного депозитного продукта Уралсиба — срочного сезонного вклада «Повышенный процент онлайн» — помимо повышения ставок появилась возможность размещения на новый срок, до 100 дней. Теперь ставки по депозиту составляют от 3,8% до 5,2% — в зависимости от срока вклада. При открытии вклада в онлайн-банке ставки составляют до 5,2% годовых, при открытии вклада в офисе банка — до 5% годовых.

Пополнение и расходные операции по вкладу «Повышенный процент онлайн» не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Невостребованный вклад на очередной срок продляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по вкладам можно узнать в офисах Уралсиба, по телефону 8 (800) 250-57-57 (звонок по РФ бесплатный) или на сайте банка.