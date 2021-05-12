На Кубани подорожают льготные проездные

С 1 июня в Краснодарском крае подорожает стоимость льготных проездных билетов

В январе 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление об индексации некоторых социальных выплат с 1 января и льготной стоимости ежемесячных проездных документов с 1 июня.

Согласно документу, размещенному на сайте краевой администрации, с начала лета в регионе вырастет стоимость льготных проездных билетов в городских автобусах, трамваях и троллейбусах.