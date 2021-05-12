На Кубани подорожают льготные проездные
С 1 июня в Краснодарском крае подорожает стоимость льготных проездных билетов
В январе 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление об индексации некоторых социальных выплат с 1 января и льготной стоимости ежемесячных проездных документов с 1 июня.
Согласно документу, размещенному на сайте краевой администрации, с начала лета в регионе вырастет стоимость льготных проездных билетов в городских автобусах, трамваях и троллейбусах.
Сколько будут стоить льготные проездные:
- в городском автобусе — 350 рублей;
- в троллейбусе — 440 рублей;
- в трамвае — 440 рублей;
- в трамвае и троллейбусе — 550 рублей;
- в троллейбусе и автобусе — 550 рублей;
- в трамвае и автобусе — 550 рублей;
- в трамвае, троллейбусе и автобусе — 690 рублей.
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