На Кубани подорожают льготные проездные

Краснодарский край

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С 1 июня в Краснодарском крае подорожает стоимость льготных проездных билетов

В январе 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление об индексации некоторых социальных выплат с 1 января и льготной стоимости ежемесячных проездных документов с 1 июня.

Согласно документу, размещенному на сайте краевой администрации, с начала лета в регионе вырастет стоимость льготных проездных билетов в городских автобусах, трамваях и троллейбусах.

Сколько будут стоить льготные проездные:

  • в городском автобусе — 350 рублей;
  • в троллейбусе — 440 рублей;
  • в трамвае — 440 рублей;
  • в трамвае и троллейбусе — 550 рублей;
  • в троллейбусе и автобусе — 550 рублей;
  • в трамвае и автобусе — 550 рублей;
  • в трамвае, троллейбусе и автобусе — 690 рублей.

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В конце апреля портал Юга.ру писал о ситуации с очередями в управлении социальной защиты Прикубанского округа Краснодара. Очевидцы сообщили в редакцию, что в пунктах продажи проездных пенсионерам отказывались продавать транспортные карты без справки, хотя раньше их не требовали. Журналист попыталась выяснить, с чем был связан отказ кассиров в выдаче проездных без справки.

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На Кубани подорожают льготные проездные
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