В Краснодаре пройдет траурная акция в память о погибших в казанской школе

В Краснодаре 12 мая пройдет траурная акция в память о погибших во время стрельбы в казанской школе

Утром 11 мая 19-летний парень устроил стрельбу в казанской школе. По данным властей Татарстана, погибли девять человек, семеро из них — дети. В больницах с травмами находится 21 человек. 12 мая в республики объявили днем траура.

После трагедии во всех кубанских школах решили провести внеплановую проверку систем безопасности, а мэр Краснодара заявил об усилении пропускного режима в школах и детсадах.

«Люди, потрясенные случившимся, шли к школе практически непрерывным потоком до позднего вечера», — рассказал корреспондент Би-би-си.

В Казани около школы, где произошла стрельба, возник стихийный мемориал. Люди приносили цветы и игрушки.

люди продолжают и продолжают идти, очень много слез. девочка, которая на переднем плане, ласково утешала маму: «Мама, не плачь. Я сама плакать хочу» pic.twitter.com/3IeA0v6IWo

Акции памяти прошли во многих городах России. Так, в Краснодаре игра между баскетбольными клубами «Локомотива-Кубань» и «Химки» началась с минуты молчания. Кадры с матча опубликовало НТВ . Также телеканал сообщил об акциях в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и Екатеринбурге.

В Сочи возле памятника первой учительнице на площади Флага образовался стихийный мемориал. Горожане и гости курорта приносили к памятнику цветы и мягкие игрушки, рассказали в пресс-службе мэрии.

В Краснодаре траурная акция в память о погибших пройдет 12 мая. Начиная с 9:30 к подножию Поклонного креста возле собора Александра Невского городская молодежь принесет игрушки и цветы.

На этом же месте в 20:00 зажгут свечи и объявят минуту молчания, сообщили в телеграм-канале городской администрации.