11 мая стало известно о ДТП в Кореновском районе, в котором погибли два человека и трое пострадали

Авария произошла в ночь с 9 мая на трассе Кореновск — Тимашевск. По данным полиции, 46-летний водитель автомобиля LADA Largus в 4:10 выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Geely. В момент аварии в салоне иномарки находилась семья из четырех человек.

После столкновения обе машины загорелись. Очевидцы ДТП и сотрудники экстренных служб помогли вытащить из машин пострадавших, сообщили в телеграм-канале «Россия.Кубань» и опубликовали видео с места происшествия.

В результате ДТП погибли два человека — 27-летняя пассажирка Geely и 8-летняя девочка. Они скончались от полученных травм в больнице.

Еще три человека пострадали: 34-летний водитель Geely и 5-летний мальчик, а также водитель LADA Largus, сообщила 11 мая порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.