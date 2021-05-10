В Краснодаре всё-таки решили открыть кладбища на Радоницу
На Радоницу в Краснодаре откроют кладбища, но с ограничениями, заявили в мэрии 10 мая
Напомним, 29 апреля оперштаб Кубани порекомендовал не пускать людей на кладбище. В пресс-службе администрации Краснодарского края заявили, что окончательное решение о запрете посещения останется за главами муниципалитетов.
Власти Краснодара, сославшись на продление режима повышенной готовности из-за коронавируса, 1 мая заявили, что в городе ограничат посещение кладбищ 2 и 11 мая.
5 мая в оперштабе Краснодарского края сообщили, что кладбища все же будут открыты на Радоницу. 10 мая такое же решение приняли в администрации Краснодара.
В пресс-службе мэрии рассказали, что въезд на кладбище также будет ограничен, посетить могилы разрешается только пешком. Кроме того, запрещены сборы большими группами и поминальные обеды у могил. Желающие навестить могилы должны носить маски и посещать кладбища со своими родственниками.
Тем временем, 10 мая по пути к Славянскому кладбищу в Краснодаре скопилась многокилометровая пробка, пишет «Комсомольская правда». Очевидцы сообщили в телеграм-канале «Типичный Краснодар», что затор в том числе спровоцировал ремонт дороги с реверсивным движением.
Напомним, в 2020 году на Кубани кладбища также закрывали из-за карантина. Позже людям разрешили ухаживать за могилами в «беспропускное окно». Однако перед Радоницей власти региона отменили свое решение и снова закрыли кладбища.