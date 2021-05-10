В Краснодаре всё-таки решили открыть кладбища на Радоницу

На Радоницу в Краснодаре откроют кладбища, но с ограничениями, заявили в мэрии 10 мая

Напомним, 29 апреля оперштаб Кубани порекомендовал не пускать людей на кладбище. В пресс-службе администрации Краснодарского края заявили, что окончательное решение о запрете посещения останется за главами муниципалитетов.

Власти Краснодара, сославшись на продление режима повышенной готовности из-за коронавируса, 1 мая заявили, что в городе ограничат посещение кладбищ 2 и 11 мая.

5 мая в оперштабе Краснодарского края сообщили, что кладбища все же будут открыты на Радоницу. 10 мая такое же решение приняли в администрации Краснодара.