Кладбища Краснодара закроют на Пасху и Радоницу

Напомним, в Краснодарском крае традиционно сделали выходным православный праздник — день поминовения усопших, который в этом году выпал на 11 мая. Перед грядущими праздничными выходными оперштаб Кубани рекомендовал не пускать людей на кладбища с 1 по 12 мая. При этом окончательное решение вопроса оставили за главами муниципалитетов.

1 мая в администрации Краснодара сообщили, что в городе ограничат посещение кладбищ 2 и 11 мая — на Пасху и Радоницу.