Кладбища Краснодара закроют на Пасху и Радоницу
Власти Краснодара решили ограничить посещение всех кладбищ города в дни Пасхи и Радоницы
Напомним, в Краснодарском крае традиционно сделали выходным православный праздник — день поминовения усопших, который в этом году выпал на 11 мая. Перед грядущими праздничными выходными оперштаб Кубани рекомендовал не пускать людей на кладбища с 1 по 12 мая. При этом окончательное решение вопроса оставили за главами муниципалитетов.
1 мая в администрации Краснодара сообщили, что в городе ограничат посещение кладбищ 2 и 11 мая — на Пасху и Радоницу.
Смотрите фоторепортаж:
В мэрии сослались на то, что в регионе до 12 мая продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Чтобы избежать массового скопления людей во время поминок, жителям краевой столицы рекомендовали не навещать могилы в дни православных праздников.
Портал Юга.ру обратился в пресс-службу администрации Краснодара с просьбой уточнить, как именно власти собираются ограничить посещение кладбищ.
«Кладбища на территории города и пригорода будут закрыты для посещения 2 и 11 мая. Исключения составят только процессы погребения», — ответили в мэрии.
Ранее Юга.ру писали, что Пасху на Кубани также будут отмечать с соблюдением антиковидных мер — праздничные литургии пройдут на улице и с ограниченным количеством прихожан.
Все материалы по теме: