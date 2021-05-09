Глава Адыгеи: Подвиги ветеранов — пример для военных и правоохранителей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время своего выступления подчеркнул, что День Победы остается символом великого подвига, сплоченности многонационального народа России.

Мероприятие, посвященное празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялось накануне в майкопской филармонии. В нём приняли участие представители власти республики, депутаты, руководители федеральных и региональных служб и ведомств, ветераны войны и вооруженных сил, члены общественных организаций и юнармейцы.

«Ратные подвиги ветеранов служат примером для последующих поколений военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов — для всех, кто сегодня стоит на защите Родины, надежно охраняя мир и спокойствие граждан», — сказал руководитель республики.

Кумпилов заверил, что несмотря на пандемию, в регионе приняли все меры, чтобы не оставить без внимания ни одного ветерана.

«Забота о благополучии ветеранов — наш долг и наша обязанность. Пример единства и самоотверженности того героического поколения помогает нам оставаться стойкими перед лицом любых испытаний; учит тому, что добиваться новых прорывных побед в развитии родной республики и всей страны мы можем только все вместе, объединившись, — отметил глава Адыгеи. — Как наследники героического прошлого мы будем продолжать защищать историческую память от искажений».

После собрания начался концерт, на котором на адыгском языке спели «Катюшу» и «День Победы», сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Также перед зрителями выступили артисты эстрады, актеры Национального театра Адыгеи, ансамбли «Нальмэс» и «Исламей».