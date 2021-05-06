Поклонники Григорьева-Аполлонова хотели забрать его сочинскую статую себе

Партнерский Краснодарский край

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Стали известны подробности инцидента, в ходе которого неизвестные попытались 5 мая в Сочи похитить статую, изображающую артиста Андрея Григорьева-Аполлонова

Скульптура «Счастливчик» была обнаружена поваленной со своего постамента рано утром 5 мая. Прибывшие на место полицейские зафиксировали отсутствие следов вандализма — кто-то опрокинул арт-объект, не имея явной цели нанести ему серьезный ущерб.

Это подтвердили и записи с камеры видеонаблюдения — на них видно, как двое неизвестных опрокидывают скульптуру на асфальт, а потом не решаются её поднять. Тут стоит отметить, что фигура выполнена из бронзы и весит несколько сотен килограммов.

Композиция «Счастливчик» — стоящий на облаке мужчина — с 2019 года стала достопримечательностью Платановой аллеи и всего города. В изображенной фигуре легко угадывается известный сочинец Андрей

Григорьев-Апполонов. Считается, что если потереть «Счастливчика» и выложить фото с хэштегом #потрирыжего, то статуя поможет в исполнении задуманного. Тем эгоистичнее выглядит намерение некоторых поклонников группы «Иванушки International» присвоить необычную скульптуру себе. Но, поскольку злоумышленники успели «засветиться» в объективе видеокамеры, это означает, что ни тучи, ни тополиный пух не спасут их от ответственности за содеянное.

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