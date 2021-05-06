Поклонники Григорьева-Аполлонова хотели забрать его сочинскую статую себе

Скульптура «Счастливчик» была обнаружена поваленной со своего постамента рано утром 5 мая. Прибывшие на место полицейские зафиксировали отсутствие следов вандализма — кто-то опрокинул арт-объект, не имея явной цели нанести ему серьезный ущерб.

Это подтвердили и записи с камеры видеонаблюдения — на них видно, как двое неизвестных опрокидывают скульптуру на асфальт, а потом не решаются её поднять. Тут стоит отметить, что фигура выполнена из бронзы и весит несколько сотен килограммов.