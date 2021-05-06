Море в Сочи прогрелось до рекордной температуры

Температура морской воды на курортах Краснодарского края продолжает бить сезонные рекорды и потихоньку приближаться к комфортной для купания отметке. Сегодня, 6 мая, Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил, что морская вода прогрелась до 17 ˚С у берегов Ейска и Сочи. Но если в Ейске такая температура уже фиксировалась три дня назад, то для Сочи это пока наивысший результат за весь 2021 год.

При этом, как сообщает корреспондент Юга.ру, большого скопления людей на центральных пляжах Сочи в данный момент не наблюдается. А в воду если кто и заходит, то, максимум, по колено.