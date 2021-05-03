Черное море сегодня прогрелось до 15 °С, а Азовское — до 16 °С

Краснодарский край, Вся Россия

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Сегодня сразу оба моря, омывающих Краснодарский край, прогрелись до наивысших за весь 2021 год отметок

3 мая сразу в нескольких приморских городах региона морская вода установила сезонные температурные рекорды, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на «Кубанские новости».

В Геленджикской бухте море прогрелось до 15 °С, в Сочи, Анапе и Туапсе — до 14 °С. И даже для в Новороссийске, где «всего» 13 °С, в этом году морская вода еще не была настолько теплой.

А в Азовском море, точнее, у берегов Ейска и Приморско-Ахтарска, зафиксировано по 16 °С. То есть вода тут уже почти достигла отметки, при которой врачи уже считают купание опасным для здоровья (17-18 °С).

Если добавить к этому температуру воздуха в +19 ... +24 С, которая ожидается на морских курортах Кубани в ближайшие дни, то остается только позавидовать 11,8% наших читателей.

Азовское море Курорты и туризм отдых Черное море

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