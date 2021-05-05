На участке трассы М-4 «Дон» ограничили скорость и сузили проезжую часть

Краснодарский край

Распечатать

В Кущёвском районе 5 мая дорожники начали менять асфальт на трассе М-4 «Дон»

Перед летним сезоном дорожники решили полностью поменять асфальт на участке с 1146-го по 1157-й км трассы.

Они заменят не только верхний слой, который быстро изнашивается, но и нижний, состоящий из пористого асфальта и битумной эмульсии. После ремонта водителям обещают 11 км трассы категории 1Б (скоростной автомобильной дороги).

Работы стартовали 5 мая на левой полосе участка в сторону Краснодара. Во время ремонта автомобилисты смогут проехать только по правой полосе, а скорость придется сбавить до 50 км/ч. В случае необходимости дорожники собираются пустить движение по обочине.

Водителей попросили быть внимательными при проезде ремонтируемого участка и соблюдать требования временных дорожных знаков. Планируемую дату окончания работ в пресс-службе ГК «Автодор» не указали.

Читайте также:

Напомним, в середине апреля в Геленджике начался ремонт трассы М-4 «Дон» от 1494-го до 1503-го км стоимостью 1,5 млрд рублей. Работы продлятся до осени 2022 года. Также дорожники приступили к строительству нового участка дороги М-4 «Дон» на Дальнем Западном обходе Краснодара, который сократит путь к Чёрному морю.

Автомобили Дороги Кущёвский район Ремонт дорог

Новости

В парке «Краснодар» пригрозили судом тем, кто ходит по клумбам и топчет цветы
На участке трассы М-4 «Дон» ограничили скорость и сузили проезжую часть
На Кубани ближайшие три дня будет сухо и тепло
В Краснодаре попавший в ДТП автомобиль BMW врезался в придорожное кафе
На Кубани машина скорой помощи попала под поезд
В Краснодаре работает выставка «Родник, живой и звонкий»

Лента новостей

В Анапу — не только на море
30 апреля, 13:05
В Анапу — не только на море
Кипарисы озера Сукко, лестница «800 ступеней» и еще 5 лучших мест
Сумбур в игре и беспощадность арбитра. Что помешало «быкам» победить «Сочи»
3 мая, 14:08
Сумбур в игре и беспощадность арбитра. Что помешало «быкам» победить «Сочи»
Артур Каратай — о том, почему «Краснодар» снова проиграл «Сочи»
39% читателей Юга.ру проводят майские праздники на работе
3 мая, 16:08
39% читателей Юга.ру проводят майские праздники на работе
Ещё треть — в беспамятстве

Реклама на портале