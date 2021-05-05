На участке трассы М-4 «Дон» ограничили скорость и сузили проезжую часть

В Кущёвском районе 5 мая дорожники начали менять асфальт на трассе М-4 «Дон»

Перед летним сезоном дорожники решили полностью поменять асфальт на участке с 1146-го по 1157-й км трассы. Они заменят не только верхний слой, который быстро изнашивается, но и нижний, состоящий из пористого асфальта и битумной эмульсии. После ремонта водителям обещают 11 км трассы категории 1Б (скоростной автомобильной дороги).

Работы стартовали 5 мая на левой полосе участка в сторону Краснодара. Во время ремонта автомобилисты смогут проехать только по правой полосе, а скорость придется сбавить до 50 км/ч. В случае необходимости дорожники собираются пустить движение по обочине.

Водителей попросили быть внимательными при проезде ремонтируемого участка и соблюдать требования временных дорожных знаков. Планируемую дату окончания работ в пресс-службе ГК «Автодор» не указали.

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