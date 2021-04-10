В Геленджике стартовал ремонт участка трассы М-4 «Дон» за 1,5 млрд рублей

Госкомпания «Автодор» сообщила о начале масштабного ремонта трассы М-4 «Дон» в Геленджике, который продлится до осени 2022 года

Напомним, в середине января госкомпания «Автодор» разместила конкурс на проведение капитального ремонта трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае от 1494-го до 1503-го километра. Отрезок протяженностью 9,15 км проходит через Геленджик и село Возрождение.