В Геленджике стартовал ремонт участка трассы М-4 «Дон» за 1,5 млрд рублей
Госкомпания «Автодор» сообщила о начале масштабного ремонта трассы М-4 «Дон» в Геленджике, который продлится до осени 2022 года
Напомним, в середине января госкомпания «Автодор» разместила конкурс на проведение капитального ремонта трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае от 1494-го до 1503-го километра. Отрезок протяженностью 9,15 км проходит через Геленджик и село Возрождение.
На ремонт трассы собирались потратить 1,54 млрд рублей. Проводить работы планировалось с момента заключения контракта до 15 октября 2022 года. При этом в 2021 году подрядчик должен реконструировать не менее 4,5 км дороги.
Накануне пресс-служба «Автодора» сообщила о старте масштабного ремонта трассы. На участке полностью заменят дорожное полотно, а в трех местах с активными оползневыми процессами возведут защитные сооружения — подпорные стены из свай, объединенных в монолитную конструкцию.
Во время работ отремонтируют 28 водопроводных труб, реконструируют линии наружного освещения, укрепят обочины, заменят все знаки, обустроят 14 остановок общественного транспорта и 11 пешеходных переходов.
Масштабные работы пройдут на шести мостах — через реки Жане и Ятликова Щель (1495-й км), Ачибс (1498-й км) и Шебс (1501-й км), а также ручьи Клингерова Щель (1497-й км) и Угольная Щель (1498-й км).
Во время работ, которые продлятся до 4-го квартала 2022 года, скорость движения для автомобилистов ограничат до 40 км/час. На мостовых сооружениях и участках ремонта водопропускных труб вводится реверсивное движения, регулируемое светофорами.
В пресс-службе компании попросили водителей быть внимательными и соблюдать скоростные ограничения, а также принесли извинения за временные неудобства.