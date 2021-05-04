На Кубани ожидают ливень, грозу и град

Напомним, в Краснодарском крае с 28 апреля началось потепление . В первые дни мая на Кубани была солнечная погода, воздух прогревался до 28 °С и выше. Так, например, 2-го числа в краевом центре столбики термометров показали 25-26 °С.

Однако вечером 3 мая сервис «Яндекс.Погода» предупредил о резком похолодании в регионе — с 26 до 17 °С — и дождях.

По данным сервиса на 9:24 4 мая, в Краснодаре идет дождь, всего выпадет 2,57% месячной нормы осадков. Температура 15 °С, что на 7 °С ниже климатической нормы. Дует легкий северо-западный ветер со скоростью 3 м/с и усилением до 8,8 м/c. Днем в краевом центре температура составит 17 °С.

Краснодарский гидрометцентр обещает в городе переменную облачность, кратковременный дождь и грозы утром и днем, но чуть более высокие температуры — 18-20 °С.