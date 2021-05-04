На Кубани ожидают ливень, грозу и град
В Краснодарском крае 4 мая резко изменилась погода
Напомним, в Краснодарском крае с 28 апреля началось потепление. В первые дни мая на Кубани была солнечная погода, воздух прогревался до 28 °С и выше. Так, например, 2-го числа в краевом центре столбики термометров показали 25-26 °С.
Однако вечером 3 мая сервис «Яндекс.Погода» предупредил о резком похолодании в регионе — с 26 до 17 °С — и дождях.
По данным сервиса на 9:24 4 мая, в Краснодаре идет дождь, всего выпадет 2,57% месячной нормы осадков. Температура 15 °С, что на 7 °С ниже климатической нормы. Дует легкий северо-западный ветер со скоростью 3 м/с и усилением до 8,8 м/c. Днем в краевом центре температура составит 17 °С.
Краснодарский гидрометцентр обещает в городе переменную облачность, кратковременный дождь и грозы утром и днем, но чуть более высокие температуры — 18-20 °С.
В целом по краю синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах пройдет сильный дождь с градом. Кроме того, в первой половине дня возможен туман. Воздух прогреется до 17-22 °С. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, а при грозе — 15-17 м/с.
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На Черноморском побережье также ожидается переменная облачность, утром и днем пройдет дождь с грозой. Ветер северный, 6-11 м/с, с усилением до 12-17 м/с. Столбики термометров покажут 16-21 °С. На участке Джубга — Магри возможен ливень.
Как писали Юга.ру, с 3 по 14 мая в ночном небе Краснодарского края можно наблюдать метеорный поток Эта-Аквариды. Пик видимости потока наступит в ночь с 4 на 5 мая.