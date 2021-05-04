Начался пик видимости майского метеорного «дождя»; на Кубани Эта-Аквариды видно особенно хорошо

Пик видимости потока наступит в ночь с 4 на 5 мая. Лучше всего «звездный дождь» видно в предутренние часы.

— В этом году условия для наблюдения очень хорошие, — отмечает Александр Иванов, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики Русского географического сообщества. — Дело в том, что процессу нередко мешает полная Луна. Но у нас к данному моменту фаза полнолуния достаточно давно прошла, и к тому же Луна восходит все позже и позже.

Название метеорного потока обычно однозначно указывает, в какой части звездного неба его надо искать. Аквариды — это от Aquarius, латинского названия Водолея. Соответственно, Эта-Аквариды вылетают в районе звезды Эта в означенном созвездии.

Наряду с появляющимися в середине осени Орионидами Эта-Аквариды являются порождением кометы Галлея. Так что их кометное вещество более рыхлое по сравнению, например, с астероидами. Вот почему нам абсолютно не стоит бояться того, что частички «звездного дождя» могут представлять для поверхности Земли хот какую-то опасность. Да, светятся они ярко. Но при этом размер их — с грецкий орех, максимум, с кулак взрослого человека.

— Астрономические справочники оценивают активность Эта-Акварид диапазоном от 15 до 50 метеоров в час. Оценивая такие цифры, следует помнить, что яркие метеоры здесь посчитаны наравне со слабыми, которые далеко не всегда можно разглядеть без телескопа, — предупреждает Иванов.

За Эта-Авкаридами удобно наблюдать, потому что это очень быстрый метеорный поток — относительно Земли они летят со скоростью свыше 60 км в секунду. Именно вследствие этого оставляют в ночном небе очень яркие следы — длиной около 800 метров и диаметром в 100-150. Ведь энергии при столкновении выделяется столько, что метеоры не просто сгорают в земной атмосфере, а ионизируют ее, что вызывает гораздо более яркое свечение.

В той или иной степени этот поток будет видно на всей территории России. Но чем севернее, тем хуже, поскольку Водолей в этих широтах находится низко над горизонтом. Метеорный поток, соответственно, тоже.

Чем ближе к горизонту приходится вести наблюдение, тем больше искажение — ведь лучам света, прежде чем достичь наблюдателя, приходится дольше лететь сквозь земную атмосферу, рискуя исказиться.

— Поэтому в Северном полушарии чем южнее точка наблюдения за ночным небом, тем лучше, — делает вывод Александр Иванов. — И отечественным любителям смотреть на метеоры можно рекомендовать ехать на Черноморское побережье.