На Кубани в Первомай мужчина устроил стрельбу в парке и ранил трех человек

В городском парке Кореновска 1 мая мужчина ранил из оружия трех человек.

Сообщение о конфликте со стрельбой напротив входа в центральный городской парк поступило в полицию Кореновска 1 мая около 18:30.

По предварительным данным, выстрелы производились из травматического оружия. В результате перестрелки три участника конфликта попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Личность стрелка установлена. В отношении мужчины отдел дознания МВД по Кореновскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применение оружия),его разыскивает полиция, сообщили 2 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.