На Кубани в Первомай мужчина устроил стрельбу в парке и ранил трех человек

Краснодарский край

Распечатать

В городском парке Кореновска 1 мая мужчина ранил из оружия трех человек.

Сообщение о конфликте со стрельбой напротив входа в центральный городской парк поступило в полицию Кореновска 1 мая около 18:30.

По предварительным данным, выстрелы производились из травматического оружия. В результате перестрелки три участника конфликта попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Личность стрелка установлена. В отношении мужчины отдел дознания МВД по Кореновскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применение оружия),его разыскивает полиция, сообщили 2 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в начале марта на Кубани разыскивали трех жителей Армавира, которые пытались убить мужчину.

Армавир Полиция Стрельба

Новости

В Краснодаре открылась выставка «От кареты до ракеты»
Оперштаб Кубани вторую неделю подряд сообщает о 80 смертях от коронавируса
На Кубани в Первомай мужчина устроил стрельбу в парке и ранил трех человек
В Краснодаре временно изменят маршрут три городских автобуса
В Сочи уволили чиновника, на которого завели дело из-за многомиллионной взятки
На Кубани будет солнечная погода и до 25 °С

Лента новостей

В Анапу — не только на море
30 апреля, 13:05
В Анапу — не только на море
Кипарисы озера Сукко, лестница «800 ступеней» и еще 5 лучших мест
Красивые ноги: вопрос жизни и смерти
30 апреля, 15:07 Партнерский
Красивые ноги: вопрос жизни и смерти
Почему лечение варикоза важнее, чем кажется

Опрос от Юга.ру

Где вы проведете 1-11 мая?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на портале