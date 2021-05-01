«Почта России» собирается потратить 1,5 млрд рублей на ремонт пансионата в Геленджике

«Почта России» в конце апреля объявила, что займется реконструкцией пансионата «Почтовик» в Геленджике

Пансионата «Почтовик» находится в 35 метрах от центрального пляжа села Кабардинка. Это единственный санаторно-курортный центр, принадлежащий «Почте России». Сотрудники компании отдыхали здесь с советских времен до 2020 года, когда пансионат приостановил работу.

В октябре 2020 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов подписали соглашение о модернизации пансионата. Глава региона пообещал помочь с согласованием проекта, в реализацию которого «Почта России» собиралась инвестировать 1,6 млрд рублей. После реконструкции курортный центр станет круглогодичным, с лечебной базой и сможет принимать не только сотрудников компании, но и туристов.

30 апреля 2021 года «Почта России» сообщила, что правление компании утвердило инвестпроект модернизации пансионата «Почтовик». На площади 4,3 га создадут современную базу отдыха четырехзвездочного уровня с функцией санаторно-курортного лечения. При этом ценовая политика должна соответствовать уровню трехзвездочных отелей.