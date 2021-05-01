«Почта России» собирается потратить 1,5 млрд рублей на ремонт пансионата в Геленджике
«Почта России» в конце апреля объявила, что займется реконструкцией пансионата «Почтовик» в Геленджике
Пансионата «Почтовик» находится в 35 метрах от центрального пляжа села Кабардинка. Это единственный санаторно-курортный центр, принадлежащий «Почте России». Сотрудники компании отдыхали здесь с советских времен до 2020 года, когда пансионат приостановил работу.
В октябре 2020 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов подписали соглашение о модернизации пансионата. Глава региона пообещал помочь с согласованием проекта, в реализацию которого «Почта России» собиралась инвестировать 1,6 млрд рублей. После реконструкции курортный центр станет круглогодичным, с лечебной базой и сможет принимать не только сотрудников компании, но и туристов.
30 апреля 2021 года «Почта России» сообщила, что правление компании утвердило инвестпроект модернизации пансионата «Почтовик». На площади 4,3 га создадут современную базу отдыха четырехзвездочного уровня с функцией санаторно-курортного лечения. При этом ценовая политика должна соответствовать уровню трехзвездочных отелей.
Завершить модернизацию «Почтовика» собираются летом 2024 года. К этому времени там почти вдвое увеличат количество номеров — с 170 до 314. Кроме того, на территории пансионата хотят открыть теннисную базу с одним закрытым и тремя открытыми кортами. Сотрудникам «Почты России» планируется ежегодно предоставлять 2,5 тыс. льготных путевок — со скидкой от 50 до 100%.
В пресс-службе компании сообщили, что проект обойдется в 1,54 млрд рублей. Эти деньги включены в инвестиционную программу «Почты России» на 2021-2023 годы.
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