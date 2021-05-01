В ДТП на Кубани грузовик смял легковушку с двумя людьми

Краснодарский край

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В Курганинском районе 30 апреля произошло смертельное ДТП на перекрестке, где был неправильно установлен знак главной дороги

Авария случилась около 14:40 в станице Воздвиженской на пересечении улиц Ленина и Лабинской. По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем КамАЗа с прицепом двигался по второстепенной дороге и не пропустил автомобиль ВАЗ-21104, который ехал по главной. В результате машины столкнулись. По фотографиям с места происшествия видно, что легковушка получила сильные механические повреждения.

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На отрезке трассы, где случилась авария, ограничили движение и ввели реверсивное движение, чтобы обеспечить доступ экстренных служб. Автоинспекторы обследовали дорогу в зоне ЧП и выявили ряд недостатков:

  • неправильное применение дорожных знаков 2.1 «Главная дорога» и 5.16 «Место остановки автобуса»;
  • выбоины на проезжей части;
  • износ дорожной разметки;
  • отсутствие тротуаров.

Обстоятельства и причины аварии уточняются, сообщили 30 апреля порталу Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Ранее Юга.ру писали, что перед майскими выходными Госавтоинспекция представила список аварийно опасных участков на дорогах Кубани. Также в ведомстве сообщили, что на время праздников для обеспечения безопасности приостановили ремонт некоторых трасс.

ДТП Курганинский район смерть

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