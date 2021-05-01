В ДТП на Кубани грузовик смял легковушку с двумя людьми

В Курганинском районе 30 апреля произошло смертельное ДТП на перекрестке, где был неправильно установлен знак главной дороги

Авария случилась около 14:40 в станице Воздвиженской на пересечении улиц Ленина и Лабинской. По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем КамАЗа с прицепом двигался по второстепенной дороге и не пропустил автомобиль ВАЗ-21104, который ехал по главной. В результате машины столкнулись. По фотографиям с места происшествия видно, что легковушка получила сильные механические повреждения.

На месте ДТП скончались двое мужчин — 57-летний водитель отечественного автомобиля и его 46-летний пассажир.

На отрезке трассы, где случилась авария, ограничили движение и ввели реверсивное движение, чтобы обеспечить доступ экстренных служб. Автоинспекторы обследовали дорогу в зоне ЧП и выявили ряд недостатков:

неправильное применение дорожных знаков 2.1 «Главная дорога» и 5.16 «Место остановки автобуса»;

выбоины на проезжей части;

износ дорожной разметки;

отсутствие тротуаров.

Обстоятельства и причины аварии уточняются, сообщили 30 апреля порталу Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.