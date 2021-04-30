Банк одобрил среднему и малому бизнесу Краснодарского края кредиты на сумму 545 млн рублей. Первыми льготными кредитами воспользовались туристические компании и представители гостиничного бизнеса и санаторно-курортной сферы. Среди заемщиков: АО «Санаторий «Кубань» в Новороссийске, туристическое агентство «Манго» и отель «Классик» в Армавире. «Мы фиксируем высокий спрос на программу ФОТ 3.0 со стороны региональных предпринимателей. Объем выдач по ней в Краснодарском крае ежедневно увеличивается, прежде всего за счет новых механизмов господдержки, позволяющих продолжить плавное восстановление деятельности компании заемщика без скачка финансовой нагрузки. Соглашения подписаны с предприятиями, где трудятся более 2,2 тыс. человек. И это не предел: на рассмотрении банка в регионе находится еще 21 заявка от клиентов малого и среднего бизнеса на сумму свыше 83 млн рублей», — сказал управляющий ВТБ в Краснодарском крае Сергей Кадакин.

«Как и для многих других предприятий санаторно-курортной сферы в регионе, для нас пандемия и снижение туристического потока стало непростым испытанием. Но рост деловой активности и возможность воспользоваться новой госпрограммой кредитования под 3% позволили нам вернуться к привычному режиму работы. Банк ВТБ поддерживал нас на разных этапах развития компании, предоставляя необходимое финансирование в самые сжатые сроки. Поэтому мы оформили кредит по субсидированной ставке именно здесь», — пояснил гендиректор АО «Санаторий Кубань» Сергей Стремоусов.



ВТБ начал реализацию программы по восстановлению предпринимательской деятельности ФОТ 3.0 9 марта 2021 года. Этот льготный инструмент создан для компаний, которые ранее уже пользовались финансированием в рамках госпрограммы 696 (ФОТ 2.0) или же относятся к отрасли экономики, нуждающейся в поддержке (постановление Правительства РФ № 279).



Программа предполагает финансирование под 3% сроком до одного года. При этом в течение первых предоставляется отсрочка по уплате процентов и основного долга.



Подать заявку на кредит по упрощенному пакету документов можно в любом региональном офисе банка ВТБ, занимающимся кредитованием юрлиц.