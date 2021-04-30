В Краснодаре будет солнечно и потеплеет до 24 °С

Краснодарский край

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Синоптики рассказали, какой будет погода на Кубани 30 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в Краснодаре солнечно. Температура воздуха 14 °С, ветер слабый — 2,3 м/с, с порывами до 4,4 м/c.Днем в городе потеплеет до 24 °С. Ветер будет умеренный — 2,8 м/с, с усилением до 6,2 м/c. Вечером столбик термометра опустится до 18 °С.

По краю в пятницу 30 апреля кубанский гидрометцентр обещает переменную облачность. Днем в отдельных районах кратковременный дождь с грозой. Ветер 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до 17-22 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность и восточный ветер 6-11 м/с. В Туапсинском районе днем порывы 12-14 м/с. Днем будет тепло — 17-22 °С.

На выходных в крае ожидается до 26 °С. Об этом порталу Юга.ру рассказала специалист краевого гидрометцентра.

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