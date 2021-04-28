Депутаты Кубани предложили ввести штрафы за отключение ГЛОНАСС перевозчиками

Документ коллегам представил председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель. Сейчас в краевой нормативно-правовой базе закреплены правовые нормы, по которым перевозчики в процессе своей деятельности обязаны включать систему ГЛОНАСС для передачи данных о местоположении транспорта, задействованного в регулярных перевозках. При этом самовольное изменение утвержденного маршрута или нарушение расписания грозит перевозчикам штрафом. Вместе с тем многие перевозчики, чтобы избежать штраф, отключают установленную в транспортных средствах аппаратуру спутниковой навигации. Это не позволяет отследить те или иные нарушения, информация о них в уполномоченные органы не поступает. При этом штрафы за отключение ГЛОНАСС законодательством не предусмотрены.

Поэтому депутаты предложили установить административную ответственность за необеспечение передачи в контролирующие структуры геоданных транспорта. При этом размер штрафа планируется приравнять к размеру штрафа за нарушение расписания или схемы движения.



«Факты нарушения водителями расписания движения на маршруте или самовольное изменение пути следования должны пресекаться. Ведь за каждым таким событием — сорванные планы людей, чьи-то опоздания на работу или деловую встречу. Транспорт должен работать ритмично, без сбоев, как часы. В особенности в курортной зоне края, где многие люди, впервые приехавшие к нам, не очень хорошо ориентируются на местности. И если кто-то из водителей решит отключить спутниковую навигацию, пусть знает, что за это он может ответить рублем. Подобная мера, как мы все знаем, хорошо дисциплинирует», — заявил руководитель ЗСК Юрий Бурлачко.