Кондратьев захотел штрафовать маршрутчиков за отключение системы ГЛОНАСС

Краснодарский край

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 1 марта решил, что надо чётко отслеживать общественный транспорт

На расширенном планерном совещании 1 марта губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил о необходимости отслеживать общественный транспорт: где он находится в определенный момент и где его нехватает. По мнению главы края, «нерадивых перевозчиков, кто отключает ГЛОНАСС, сначала нужно штрафовать, а за повторные нарушения лишать лицензии».

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Например, в Краснодаре некоторые частные перевозчики умышленно отключают систему при выходе на маршрут, чтобы ситуационный центр муниципалитета не мог контролировать их работу. Кондратьев поручил внести соответствующие изменения в краевое законодательство и расширить полномочия муниципалитетов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Спутниковая система ГЛОНАСС позволяет отслеживать движение перевозчиков по маршруту, а также количество единовременных работающих машин.

Краснодар Общественный транспорт

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