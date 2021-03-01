Кондратьев захотел штрафовать маршрутчиков за отключение системы ГЛОНАСС

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 1 марта решил, что надо чётко отслеживать общественный транспорт

На расширенном планерном совещании 1 марта губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил о необходимости отслеживать общественный транспорт: где он находится в определенный момент и где его нехватает. По мнению главы края, «нерадивых перевозчиков, кто отключает ГЛОНАСС, сначала нужно штрафовать, а за повторные нарушения лишать лицензии».

Например, в Краснодаре некоторые частные перевозчики умышленно отключают систему при выходе на маршрут, чтобы ситуационный центр муниципалитета не мог контролировать их работу. Кондратьев поручил внести соответствующие изменения в краевое законодательство и расширить полномочия муниципалитетов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Спутниковая система ГЛОНАСС позволяет отслеживать движение перевозчиков по маршруту, а также количество единовременных работающих машин.