Кубанским семьям разрешили тратить региональный маткапитал на медицинскую реабилитацию детей

Краснодарский край

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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 28 апреля приняли изменения в законе о социальной поддержке многодетных семей

С 1 января 2021 года региональный материнский капитал составляет 134 тыс. 128 рублей. Эти деньги можно было направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка и газификацию дома.

По словам зампредседателя ЗСК Николая Петропавловского, местные жители обращались к чиновникам с просьбой использовать средства на медицинскую реабилитацию детей.

28 апреля кубанские парламентарии приняли изменения в ст. 3 закона «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», сообщили в пресс-службе ЗСК. Это позволяет направлять региональный маткапитал на медреабилитацию детей, которая не предусмотрена программой государственных гарантий оказания медицинской помощи в крае. Пройти ее можно будет в медорганизациях, имеющих лицензию на этот вид деятельности.

Распорядиться суммой или частью средств можно в любое время со дня рождения или усыновления третьего ребенка или последующих детей.

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На заседании председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что такое направление использования регионального материнского капитала соответствует положениям послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию в части, касающейся поддержки материнства и детства, повышения эффективности оказания медицинской помощи и оздоровления детей.

«Теперь многодетным семьям Кубани можно будет воспользоваться ещё одной мерой государственной поддержки своих детей. Нет ничего важнее здоровья ребенка, и всем кубанским ребятишкам хочется пожелать здоровья на долгие годы. Но, если все-таки болезнь постучится в двери — пусть у этих семей будет дополнительная возможность поправить их здоровье», — прокомментировал Юрий Бурлачко.

Напомним, 25 марта депутаты ЗСК утвердили повышенные выплаты для детей в семьях с низкими доходами.

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