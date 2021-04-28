Кубанским семьям разрешили тратить региональный маткапитал на медицинскую реабилитацию детей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 28 апреля приняли изменения в законе о социальной поддержке многодетных семей

С 1 января 2021 года региональный материнский капитал составляет 134 тыс. 128 рублей. Эти деньги можно было направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка и газификацию дома. По словам зампредседателя ЗСК Николая Петропавловского, местные жители обращались к чиновникам с просьбой использовать средства на медицинскую реабилитацию детей.

28 апреля кубанские парламентарии приняли изменения в ст. 3 закона «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», сообщили в пресс-службе ЗСК. Это позволяет направлять региональный маткапитал на медреабилитацию детей, которая не предусмотрена программой государственных гарантий оказания медицинской помощи в крае. Пройти ее можно будет в медорганизациях, имеющих лицензию на этот вид деятельности. Распорядиться суммой или частью средств можно в любое время со дня рождения или усыновления третьего ребенка или последующих детей.

На заседании председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что такое направление использования регионального материнского капитала соответствует положениям послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию в части, касающейся поддержки материнства и детства, повышения эффективности оказания медицинской помощи и оздоровления детей.

«Теперь многодетным семьям Кубани можно будет воспользоваться ещё одной мерой государственной поддержки своих детей. Нет ничего важнее здоровья ребенка, и всем кубанским ребятишкам хочется пожелать здоровья на долгие годы. Но, если все-таки болезнь постучится в двери — пусть у этих семей будет дополнительная возможность поправить их здоровье», — прокомментировал Юрий Бурлачко.