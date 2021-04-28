В Анапе закроют роддом и отправят рожениц в Новороссийск

С 3 мая в Анапе на две недели закроют роддом городской больницы

С 3 по 17 мая акушерское отделение городской больницы закроют на плановую дезинфекцию и ремонт. Это обязательная процедура, которую проводят два раза в год, сообщили 27 апреля в пресс-службе администрации Анапы.

В этот период рожениц будут направлять в перинатальный центр Новороссийска. Однако экстренную медицинскую помощь, когда роды уже начались, в Анапе окажут.

«С 3 по 17 мая на первом этаже роддома будет работать отделение для оказания экстренной медпомощи. прием родов будут обеспечивать дежурные акушеры-гинекологи, анестезиологи, реаниматологи и акушерки. В Новороссийск рожениц будут перевозить транспортом «скорой помощи» в сопровождении бригады врачей», — рассказала заведующая акушерским отделением горбольницы Анапы Олеся Низовцева.

Гинекологическое отделение больницы продолжит работу в штатном режиме.